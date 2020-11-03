ميناء بنغازي يستقبل 5 آلاف طن قمح و753 رأس أبقار

حاويات سلع وبضائع في ميناء بنغازي البحري، 3 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، خمس سفن شحن على متنها أطنان من الحبوب، والإسمنت، ومئات رؤوس الأبقار، إضافة إلى سلع وبضائع مختلفة.



وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات «نينا أف»، الوكيل الملاحي شركة «مديترينيان» للتوكيلات الملاحية، رست بالميناء وعلى متنها 153 حاوية بضائع مختلفة، كما رست بالميناء السفينة «إيجي فيوتشر»، الوكيل الملاحي شركة «عبر أعالي البحار»، للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 469 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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واستقبل الميناء أيضًا سفينة نقل الحبوب «أسيل»، الوكيل الملاحي شركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية، محملة بـ5000 طن من حبوب القمح، والسفينة «آمال نبتون»، الوكيل الملاحي شركة «أمل ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 6000 طن من أكياس الإسمنت.

ورست بميناء بنغازي البحري أيضًا سفينة نقل المواشي «إيتاب»، الوكيل الملاحي شركة «شواطئ بنغازي» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 753 رأسًا من الأبقار قادمة من إسبانيا.

حاويات سلع وبضائع في ميناء بنغازي البحري، 3 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

حاويات سلع وبضائع في ميناء بنغازي البحري، 3 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)