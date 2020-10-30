ميناء بنغازي البحري يستقبل 450 حاوية بضائع و13 ألف طن قمح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 04:22 مساء
ميناء بنغازي البحري, 29 أكتوبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، 4 سفن نقل حاويات وسيارات وقمح أمس الخميس، منها سفينة نقل الحاويات أيفلدرا، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 375 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بحسب بيان للميناء اليوم.

ووفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، استقبل ميناء بنغازي أيضا السفينة (لونا أف) الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 75 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (فور تونا) الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 13000 طن من حبوب القمح..

كما رست سفينة نقل السيارات (قراند كولونيا) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة، وعلى متنها 1295 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

 

ميناء بنغازي البحري, 29 أكتوبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)
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