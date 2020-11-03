باشاغا يبحث مشكلات شركة المياه مع حلول الشتاء

اجتماع باشاغا مع مسؤولي الشركة العامة للمياه، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

التقى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بحضور مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس مكتب العلاقات العامة والإعلام بالشركة.



وبحث الاجتماع، الذي عُـقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، خاصةً مع حلول فصل الشتاء وما ينتج عنه من تراكم لمياه الأمطار بالطرق العامة، وما تسببه من عرقلة في حركة السير، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- باشاغا يبحث مع ممثلي «روز بارتنز» وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية



وقدم رئيس الشركة درعًا للوزير نظير «الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في التعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في عملية تنظيف مجاري الصرف بالطرق العامة»، حسب البيان.



وفي وقت سابق اليوم، بحث باشاغا بمقر ديوان الوزارة في طرابلس مع ممثلين عن شركة «روز بارتنز» البريطانية للاستشارات الأمنية «وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع البنية التحتية بليبيا».

شركة المياه تكرم باشاغا، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

اجتماع باشاغا مع مسؤولي الشركة العامة للمياه، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

اجتماع باشاغا مع مسؤولي الشركة العامة للمياه، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

اجتماع باشاغا مع مسؤولي الشركة العامة للمياه، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

اجتماع باشاغا مع مسؤولي الشركة العامة للمياه، 3 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)