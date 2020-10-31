صنع الله: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 800 ألف برميل يوميا

حقل الفيل النفطي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى 800 ألف برميل يوميًّا، لافتًا إلى أن ليبيا تستهدف الوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا في بداية 2021.

وقال صنع الله، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت، «نحن مهتمون جدًّا بالتنسيق مع زملائنا في أوبك»، مضيفًا: «نحن مهتمون بتحقيق توازن من حيث العرض والطلب».

وتبلغ حصة ليبيا في «أوبك» 1.7 مليون برميل يوميًّا، فيما أدت إعادة فتح آخر حقول النفط والموانئ الليبية إلى عودة صناعة الطاقة، إذ قفز الإنتاج اليومي لليبيا من أقل من 100 ألف برميل في أوائل سبتمبر إلى 800 ألف برميل حاليًا.

مؤسسة النفط تعلن رفع «القوة القاهرة» عن حقل الفيل وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ

وقال صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع أن تضخ البلاد مليون برميل يوميًّا الشهر المقبل، موضحًا أن طموحها للوصول إلى 1.6 مليون بنهاية 2021، يتوقف على الموارد التي ستخصصها وزارة المالية للشركة.

والإثنين الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية، التي بدأت منذ 19 يناير الماضي.