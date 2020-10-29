حصيلة إصابات «كورونا» في الكفرة تصل إلى 277 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 09:14 صباحا
عاملة صحية تحمل عينة مسحة لوضعها في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، اليوم الخميس، تسجيل 277 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية للوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وأشارت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلدية وصل إلى 219 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناتجة من هذا الوباء إلى 34 حالة.

- لجنة مكافحة «كورونا» توضح تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

وفي 21 أكتوبر، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة تماثل 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» للشفاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارادونا يحتفل بميلاده الـ60.. وهذا حلمه الجديد
رياضة عالمية
وليامز تتوقع تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خلال المحادثات المقبلة
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكثف جهودها للقبض على وزير الحكم المحلي السابق
ليبيا
قطر تبدي «أسفها» لإخضاع مسافرات بالقوة لفحص نسائي في مطار الدوحة
عربى
«بلومبرغ» عن مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج الخام الليبي إلى 700 ألف برميل يوميا
ليبيا
ناشطة سعودية موقوفة تبدأ إضرابا عن الطعام
عربى
مفاجأة.. رونالدو ما زال مصابًا بفيروس «كورونا» ويغيب عن موقعة «برشلونة»
رياضة عالمية
بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة