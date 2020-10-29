حصيلة إصابات «كورونا» في الكفرة تصل إلى 277 حالة

عاملة صحية تحمل عينة مسحة لوضعها في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، اليوم الخميس، تسجيل 277 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية للوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وأشارت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلدية وصل إلى 219 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناتجة من هذا الوباء إلى 34 حالة.

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وفي 21 أكتوبر، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة تماثل 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» للشفاء.