«طوارئ بني وليد»: تحويل حالة «كورونا» إلى مركز عزل في طرابلس

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت غرفة الطوارئ الصحية بني وليد، اليوم الأربعاء، تحويل حالة «كورونا» جديدة إلى مركز العزل ببلدية طرابلس بعد التنسيق مع أحد مراكز العزل.



وقالت الغرفة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحالة متقدمة في العمر، وتعاني أمراضًا مزمنة.

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وقبل يومين، حذرت اللجنة المركزية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية بني وليد من خطورة الوضع الوبائي في المدينة بسبب استمرار تفشي الوباء وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.



وقال عضو اللجنة المركزية لمكافحة الفيروس ببني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن أكثر الإصابات في المدينة تعود «لأشخاص كبار السن مرضى يعانون أمراضًا مزمنة مثل أمراض القلب والتنفس وغيرهما»، وذكر أن اللجنة المركزية طالبت أعضاء اللجنة ببلدية بني وليد بالتنسيق فيما بينها من أجل وضع خطة عمل عاجلة لمنع تفشي الوباء بالمدينة.

