«طوارئ بني وليد»: 48 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والوضع يزداد سوءا

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك» حذرت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد من أن الوضع الوبائي في البلدية «يزداد سوءًا»، لافتة إلى أن معظم الحالات تعاني من أعراض وبينها حالات سيتم تحويلها إلى مراكز العزل لتدهور وضعهم الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو لجنة الرصد والتقصي بمدينة بني وليد، محمد صالح، وفاة الممرض مفتاح الدقلة بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد». وأشار صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن الدقلة أُصيب بالفيروس خلال أدائه واجبه تجاه المرضى من أهالي بني وليد، رغم كبر سنه، ومعاناته مع بعض الأمراض المزمنة، إذ لم يبخل بتقديم المساعدة للمرضى.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 50 ألفًا و906 حالات، منها 22 ألفًا و328 نشطة، وتعافى 27 ألفًا و832 مصابًا، في حين توفي 746 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.