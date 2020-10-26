ملتقى عمداء بلديات برقة يطالب بفترة انتقالية محددة زمنيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 11:53 مساء
من ملتقى عمداء بلديات برقة في المرج اليوم الإثنين. (بلدية المرج)

طالب مُلتقى عمداء بلديات برقة اليوم الإثنين بفترة انتقالية محددة بفترة زمانية واضحة تنتهي بإجراء انتخابات وفق دستور متفق ومستفتى عليه. 

ودعا الاجتماع، الذي استضافته بلدية المرج بمشاركة 16 بلدية، الأمم المتحدة إلى «تنفيذ النقاط الواردة في اجتماع 5+5»، وفق المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة. وطالب العمداء «بوجود ورقة ملزمة لاي حكومة قادمة بخصوص صلاحيات ومتطلبات الحكم المحلي، والتصديق عليها أثناء مفوضات السلام»، داعين مُحافظ المصرف المركزي في بنغازي إلى دعم الحكومة الموقتة بمخصصات مالية مستعجلة للصرف على المشاريع القائمة بالبلديات.

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وأعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اطلعوا خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي على ما تم إنجازه أخيرا في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفق بيان رسمي أصدرته البعثة. كما تم إطلاع المشاركين على «التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم»

من ملتقى عمداء بلديات برقة في المرج اليوم الإثنين. (بلدية المرج)
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