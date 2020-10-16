وليامز تتلقى توصيات عمداء بلديات بشأن العملية السياسية

رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، (أرشيفية: بوابة الوسط)

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، سلسلة من الاجتماعات مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، قدموا خلالها توصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية، كما أفصحوا عن مخاوفهم حيالها.

تأتي تلك الاجتماعات في إطار عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبالاستناد إلى «مبادئ الشمولية الاجتماعية والسياسية»، حسب بيان البعثة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

ودعا عمداء البلديات إلى التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية، كما حثوا الأمم المتحدة على دعم تحسين الظروف الاقتصادية، وتقديم خدمات أفضل لليبيين على مستوى البلديات.

من جانبها، أشادت البعثة الأممية بمساهمة عمداء البلديات، مشيرة إلى مواصلة التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار الليبي.

يذكر أن البعثة ستطلق حوارا في التاسعة مساء اليوم مع الشباب الليبي داخل وخارج البلاد، تحت عنوان «آفاق السلام في ليبيا»، وذلك عبر تقنيات اتصال «تضمن خصوصية المشاركات والمشاركين»، موضحة أن العدد المستهدف 1000 مشارك ومشاركة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.