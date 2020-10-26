أمير قطر: نتمنى استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 09:45 مساء
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الإثنين. (وزارة الخارجية)

عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تمنيه «استمرار وقف إطلاق النار الموقع أخيرا في ليبيا»، وقال إن «الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل التدخل في خياراته من أية دولة شقيقة أو صديقة».

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر كلا من وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم في الدوحة، وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارحية فقد جري بحث «مستجدات الوضع في ليبيا».

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة فقد عرض سيالة «رغبة دولة ليبيا في الشراكة وتفعيل التعاون في مختلف المجالات وخاصة الحاجة الملحة حاليا للاستفادة من خبرة دولة قطر في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة».

وأشار البيان إلى أن «الشيخ تميم وجه المسؤولين في الجانب القطري إلى التعاون التام مع نظرائهم في ليبيا ودراسة مختلف المجالات التي يمكن أن تؤسس شراكة وتعاونا فنيا مثمرا يخدم الشعب الليبي».

وفي وقت سابق اليوم، وقع وزير الداخلية بحكومة الوفاق مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين. وركزت الاتفاقية على مجالات: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

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