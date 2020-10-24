«البراق» تعلن انطلاق أولي رحلاتها المباشرة بين طرابلس وبنغازي غداً

طائرة تابعة لطيران البراق (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البراق، عن انطلاق أولي رحلاتها المباشرة بين طرابلس وبنغازي غدا الأحد، بواقع رحلتين يوميا ما عدا السبت.

ونشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم، جدول الرحلات الداخلية (طرابلس/بنغازي) لطيران البُراق.

وشمل الجدول انطلاق الرحلة الأولى في الساعة 11:10 من مطار معيتيقة إلى مطار بنغازي، بينما الرحلة الثانية التي ستنطلق غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا ستكون من مطار بنغازي عائدة إل معيتيقة.

وأعلن مطار بنينا الدولي أمس الجمعة انطلاق أولى الرحلات من المطار من شركة الخطوط الجوية الأفريقية في اتجاه مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد توقف لأكثر من ثمانية اشهر.