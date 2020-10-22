بدء العمل في الوحدة الأولى بمحطة كهرباء مصراتة بقدرة 250 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 12:54 مساء
وحدة الغازية بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة المزدوجة إلى العمل بقدرة إنتاجية 25 ميغاوات.

وجاء ذلك بعد إتمام عمليات الصيانة للوحدة، والتشغيل التجريبي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتعرضت الوحدة لعدة أعطال خلال الأشهر الماضية، منها ما وقع في 29 يونيو الماضي، حين خرجت اضطراريا مع مولد البخار الخاص بها، مما أدى إلى فقد 350 ميغاوات من القدرات المتاحة للوحدة، واحتاجت إلى صيانة عدة أيام بغرفة الاحتراق، مما زاد في عجز الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية.

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