24 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 11:35 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية وثماني حالات من خارج البلدية، إضافة إلى ست عينات موجبة مكررة لحالات لم تشف بعد.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لـ73 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، أظهرت نتائجها سلبية 35 عينة، وإيجابية 38 عينة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في زليتن إلى 2369 حالة، بينها 1598 حالة نشطة ، و710 حالات شفاء، فيما توفي 48 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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