19 إصابة جديدة و31 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن، اليوم السبت، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»، و31 حالة شفاء من الفيروس.



وقال المركز، في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لنحو 49 عينة، ليتبين سلبية 25 عينة، وإيجابية 19 عينة بالبلدية، وثلاث عينات من خارج البلدية، إضافة إلى عينتين موجبتين لحالات لم تشفَ بعد.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» ببلدية زليتن منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي إلى 1983 حالة، بينها 1394 حالة نشطة، و532 حالة شفاء، و44 حالة وفاة.