19 إصابة جديدة و31 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 08:30 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن، اليوم السبت، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد»، و31 حالة شفاء من الفيروس.

وقال المركز، في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لنحو 49 عينة، ليتبين سلبية 25 عينة، وإيجابية 19 عينة بالبلدية، وثلاث عينات من خارج البلدية، إضافة إلى عينتين موجبتين لحالات لم تشفَ بعد.

- 22 إصابة جديدة و47 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» ببلدية زليتن منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي إلى 1983 حالة، بينها 1394 حالة نشطة، و532 حالة شفاء، و44 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا