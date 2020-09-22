22 إصابة جديدة و47 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:01 صباحا
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 47 حالة شفاء، وحالة وفاة وحيدة جراء الفيروس.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي بالبلدية، المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن تسلم 138 عينة للكشفة عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 107 عينات، وإيجابية 22 عينة بالبلدية، وخمس عينات من خارج البلدية، إضافة إلى خمس عينات موجبة مكررة لحالات لم تشفَ بعد.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في زليتن إلى 1771 حالة، بينها 1393 حالة نشطة، و325 حالة شفاء، فيما توفي 40 شخصًا جراء الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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