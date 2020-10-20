«تجمع تيار الوسط» يجدد دعوة النواب إلى اجتماع عاجل بإحدى المدن لتوحيد المجلس

شعار تجمع الوسط النيابي. (صفحة التجمع على فيسبوك)

جدد «تجمع تيار الوسط» بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دعوته أعضاء المجلس إلى «الاجتماع بإحدى المدن الليبية بأسرع وقت، بهدف إعادة توحيد المجلس ودون اشتراطات مسبقة من أحد»، مطالبا ديوان المجلس والرئاسة بتوفير «كل الإمكانات والدعم اللوجستي المطلوب ودون أي شروط مسبقة لما يجب عمله».

وقال تجمع تيار الوسط في بيان إن هذه الدعوة تأتي «بعد انتهاء أسباب» الانقسام والاستقطاب التي طالت مجلس النواب وتوافر «ظروف أفضل وأكثر ملاءمة لعودة المجلس» للعمل، و«إدراكا من التجمع لحجم المسؤوليات التي على عاتق المجلس، والتي لن يكون بمقدوره إنجازها دون التئامه وعودته للعمل بكامل أعضائه وكامل أطيافه رغم اختلافها».

وأكد تجمع تيار الوسط أنه «يتابع الأجواء الإيجابية التي أصبحت تسود الساحة السياسية بالبلاد، بعد أن توقف القتال ونزيف الدماء وتحول الصراع إلى حوار سياسي سلمي، يهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة توحيد المؤسسات وبنائها».

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وأضاف التجمع أنه «يتفهم أسباب الانقسام الذي حصل بالمجلس وقرار عدد كبير من النواب الانتقال للعمل من طرابلس، بعد أن تحول الخلاف إلى صراع مسلح استحال معه اجتماع الأطياف المختلفة بالمجلس تحت نفس القبة وبنفس المكان».

وقاطع تجمع تيار الوسط جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الإثنين في مدينة بنغازي، بناء على دعوة وجهتها للنواب رئاسة المجلس، داعية هيئة الرئاسة إلى العمل من أجل توحيد المجلس.