وصول أولى طلبيات الوقود المخصصة لبلدية جالو

محطة وقود في ليبيا، (الإنترنت)

وصلت صباح اليوم، الثلاثاء، أولى طلبيات الوقود المخصصة لبلدية جالو، تشمل تسع سيارات من البنزين، وخمس سيارات من الديزل أسبوعيا، تنفيذا لما اتفق عليه في الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين، بمقر شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بنغازي.

وترأس الاجتماع مدير شركة البريقة فرع المنطقة الشرقية علي الشلطامي، بحضور كل بلديات الجنوب الشرقي ومسؤول التوزيع والتسويق بالشركة، وأيضا رئيس مستودعات السرير.

وبحسب بيان لبلدية جالو الصادر، اليوم، تقرر في الاجتماع تخصيص كميات استثنائية لهذه البلديات لمدة شهر، ليتم إعادة النظر في جدول التوزيع بعد انقضاء المدة المحددة.