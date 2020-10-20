انطلاق أعمال اليوم الثاني لمحادثات اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 12:31 مساء
اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف، 20 أكتوبر 2020، (صفحة البعثة الأممية على فيسبوك)

انطلقت أعمال اليوم الثاني من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في جنيف، الثلاثاء، بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صورًا للوفدين الحاضرين في المحادثات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت في الصور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، وآمر غرفة العمليات الميدانية بقوات حكومة الوفاق علي أبو شحمة، وقائد الكلية العسكرية التابعة للقيادة العامة امحيمد العمامي.

واستُهلت محادثات اللجنة أمس الإثنين، ومن المقرر أن تتواصل حتى السبت المقبل، وقالت البعثة إن ما يميز هذه الجولة أنها بدأت «باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا»،

وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن يتوصل الوفدان إلى «حل كافة المسائل العالقة؛ بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا».

جانب من المشاركين في الاجتماع
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز خلال حضورها الاجتماع
أحد الحاضرين في الاجتماع
أحد الحاضرين في الاجتماع
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