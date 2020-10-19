انطلاق محادثات اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف باجتماع مباشر وعزف النشيد الوطني

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في مقر الأمم المتحدة في جنيف، صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى السبت المقبل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ما يميز هذه الجولة أنها بدأت «باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا»، حسب بيانها على موقعها الإلكتروني.

واستُهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني، تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، ورئيسي الوفدين.

وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن يتوصل الوفدان إلى «حل كافة المسائل العالقة؛ بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا».

وأشارت إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي أطلقه في 23 مارس الماضي لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، داعيًا جميع الأطراف المتحاربة إلى «وضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبًا، وترك جميع الأعمال العدائية».

يذكر أن آخر جولة للجنة العسكرية المشتركة انعقدت في مدينة الغردقة المصرية في نهاية سبتمبر الماضي، وخلصت بعدة توصيات، منها إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله، ودراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».