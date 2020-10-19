عقيلة صالح يلتقي عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفدا من ثلاث بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 03:51 مساء
عقيلة صالح في لقائه عددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث بعض المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل التغلب عليها.

وجاء الاجتماع الذي عُـقد في مكتب صالح بمدينة القبة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف فئات المجتمع لبحث مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، حسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الإثنين.

كما اجتمع صالح مع أعضاء من المجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات: القبة والأبرق والقيقب، وناقش معهم عددًا من القضايا الخاصة بالبلديات الثلاث ومبادرته لإنهاء الأزمة، فيما كرمه المجلس «تقديرًا لمساعيه الحميدة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين وحرصه على وحدة التراب الليبي».

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