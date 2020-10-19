شركة الكهرباء: الانتهاء من صيانة دائرة «جنوب طرابلس - الهضبة» الثانية خلال أيام

فنيو شركة الكهرباء خلال صيانة دائرة جنوب طرابلس الهضبة، 19 أكتوبر 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

توقعت الشركة العامة للكهرباء انتهاء أعمال صيانة دائرة «جنوب طرابلس - الهضبة» رقم 2، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى تواصل الأعمال بوتيرة عالية، والتي تنفذها شركة المشروعات الكهربائية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفت البيان إلى أن الانتهاء من صيانة دائرة نقل الطاقة «جنوب طرابلس - الهضبة» رقم 1، جهد «220 ك.ف»، أسهم في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال في طرابلس وشرقها.

كما تستمر أعمال الصيانة في محطات الكهرباء جنوب طرابس، إذ أعلنت الشركة في 4 أكتوبر الجاري، إصلاح محطة «لطفي فرحات جهد 11 ك.ف»، بمنطقة مشروع الهضبة، بعد تركيب وحدة حلقية ولوحة توزيع ضغط منخفض بها، وكذلك صيانة كوابل؛ بهدف سرعة إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

أحد الفنيين خلال صيانة الأسلاك الكهربائية بالدائرة

جانب آخر من أعمال الصيانة