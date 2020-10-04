شركة الكهرباء تعلن استمرار أعمال صيانة أضرار الشبكة جنوب العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 01:06 مساء
من أعمال الصيانة لمحطة لطفي فرحات جهد 11 ك.ف بمنطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس..

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع مشروع الهضبة بإدارة توزيع طرابلس أجرت أعمال الصيانة لمحطة لطفي فرحات جهد 11 ك.ف بمنطقة مشروع الهضبة، جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أعمال الصيانة ضمن «عمل مستمر لصيانة الأضرار الجسيمة التي حصلت بمكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس، رغم قلة الإمكانات ونقص المواد».

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وشملت أعمال الصيانة، وفق شركة الكهرباء، تركيب وحدة حلقية ولوحة توزيع ضغط منخفض وكذلك صيانة كوابل، بهدف سرعة إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

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