نائبة وزير الخارجية الإيطالي تبحث مع رئيس النيجر المستجدات في ليبيا

لقاء رئيس النيجر ونائبة وزير الخارجية الإيطالي، 15 أكتوبر 2020، (رئاسة جمهورية النيجر)

بحثت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل ري، مع رئيس النيجر محمد يوسفو، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

جاء ذلك خلال زيارة ديل ري إلى العاصمة نيامي أمس الخميس، التي اختتمت بتوقيع اتفاقية بشأن مواصلة مهام الوحدة العسكرية الإيطالية الموجودة لتدريب القوات الأمنية في النيجر، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتحدثت الخارجية الإيطالية عن «توافق الآراء بين الطرفين بشأن الشراكة الإيطالية النيجرية، التي سيتم تعزيزها في مجالات مختلفة»، كما أكدت ديل ري أن إيطاليا تعتبر النيجر «شريكا إستراتيجيا»، مجددة الالتزام بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين روما ونيامي.

يذكر أن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش زار النيجر الأربعاء الماضي، حيث بحث مع رئيسها تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون العسكري الأخرى بين البلدين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.