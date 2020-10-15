سيالة يطلب من السفير التركي تسهيل إجراءات دخول الليبيين الأراضي التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 10:37 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، مع السفير التركي, 15 أكتوبر 2020. (صفحة الناطق باسم الوزارة على تويتر)

طلب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، من السفير التركي في ليبيا، ضرورة تسهيل إجراءات الدخول للأراضي التركية للمواطنين الليبيين من خلال تعديل فئات العمر الملزمين بالحصول على التأشيرة.

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، فإن سيالة بحث مع السفير التركي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، إحياء اللجنة المشتركة بين البلدين وعودة الشركات التركية لليبيا.

سيالة يعلق على مذكرة الاتحاد الأفريقي بشأن فرض عقوبات على ليبيا

وكان سيالة أعرب أمس الأربعاء، عن قلقه حيال مذكرة مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشير إلى تطبيق عقوبات على ليبيا، المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، حال عدم سداد مساهماتها عن العام الجاري، قبل انتهاء شهر سبتمبر 2020.

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