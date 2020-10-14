سيالة يعلق على مذكرة الاتحاد الأفريقي بشأن فرض عقوبات على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 10:48 صباحا
سيالة يلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، 14 أكتوبر 2020، (خارجية الوفاق)

أعرب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة عن قلقه حيال مذكرة مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشير إلى تطبيق عقوبات على ليبيا، المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، حال عدم سداد مساهماتها عن العام الجاري، قبل انتهاء شهر سبتمبر 2020.

وقال إن الوزارة لم تتسلم مقرر اللجنة الوزارية المعنية بتقدير الأنصبة والمساهمات، التي حددت بموجبه تاريخ السداد، حسب كلمته عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنشورة على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى قصر المدة بين تاريخ الإبلاغ وآخر موعد للسداد، مؤكدا العمل على سداد المساهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

«المطالبة بميزانية تقشفية»
وطالب سيالة بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد للعام 2021 «بحيث تكون تقشفية، بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية بسبب جائحة كورونا، التي أثقلت كاهل ميزانيات الدول، بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام».

وأكد ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد، معبرا عن تطلع دولة ليبيا أن تكون عملية اختيار الموظفين «بكفاءة عالية»، وأن تنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية «تطبيقا لمبدأ الشفافية» في شغل الوظائف.

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