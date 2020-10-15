بلدية الكفرة تستقبل 4 شاحنات محملة بالدقيق

شاحنات محملة بالدقيق في الكفرة، 13 أكتوبر 2020، (المكتب الإعلامي للبلدية)

استقبلت بلدية الكفرة أربع شاحنات محملة بالدقيق، مقدمة من صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية إلى مكتب الاقتصاد بالمدينة.

وتعتبر هذه الدفعة الرابعة التي تصل إلى المدينة أخيرا، وتقدر بنحو 5200 كيس، وفي انتظار وصول 2600 كيس الأسبوع المقبل لتوزيعها على المخابز في المدينة، حسب بيان المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

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يذكر أن وفدا من البلدية التقى وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، في 26 أغسطس الماضي، لبحث بعض القضايا والاحتياجات الخاصة بالبلدية، ومنها الحصة الخاصة بالدقيق، حيث أكد عصر أنه اعتبارا من الحصة القادمة ستحل المشكلة، وستتطابق السلع مع عدد المسجلين.