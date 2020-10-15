بلدية الكفرة تستقبل 4 شاحنات محملة بالدقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 09:11 صباحا
شاحنات محملة بالدقيق في الكفرة، 13 أكتوبر 2020، (المكتب الإعلامي للبلدية)

استقبلت بلدية الكفرة أربع شاحنات محملة بالدقيق، مقدمة من صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية إلى مكتب الاقتصاد بالمدينة.

وتعتبر هذه الدفعة الرابعة التي تصل إلى المدينة أخيرا، وتقدر بنحو 5200 كيس، وفي انتظار وصول 2600 كيس الأسبوع المقبل لتوزيعها على المخابز في المدينة، حسب بيان المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا: إعادة تشغيل محطة كهرباء الكفرة بعد خروجها لأيام

يذكر أن وفدا من البلدية التقى وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، في 26 أغسطس الماضي، لبحث بعض القضايا والاحتياجات الخاصة بالبلدية، ومنها الحصة الخاصة بالدقيق، حيث أكد عصر أنه اعتبارا من الحصة القادمة ستحل المشكلة، وستتطابق السلع مع عدد المسجلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة ...
ليبيا
مصدر: البعثة الأممية ترسل تعهدا كتابيا إلى المشاركين بمنتدى الحوار السياسي
ليبيا
ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما السر وراء اختلاف شدة أعراض «كورونا» من مصاب لآخر؟