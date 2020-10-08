إعادة تشغيل محطة كهرباء الكفرة بعد خروجها لأيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 09:30 مساء
غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، الرجوع بمحطة كهرباء الكفرة للعمل من جديد بعد خروجها الأيام الماضية كليا عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف «الديزل» من خزانات المحطة و«تأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة».

ونوهت الهيئة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» بجهود مهندسي وفنيي محطة كهرباء الكفرة، معلنة الدخول بالوحدة الثانية بالمحطة على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء لملودة بمنطقة الجبل الأخضر، والوحدة الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية الشرقية.

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