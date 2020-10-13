المؤسسة الليبية للاستثمار تعيّن شركة أرنست ويونغ مراجعاً خارجياً لحسابات المؤسسة المنتهية في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:05 مساء
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تعيين شركة المحاسبة الدولية أرنست ويونغ (EY)، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك وفقاً لاختصاصاته في تعيين المراجع الخارجي بحسب القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب بيان اليوم، استكملت المؤسسة المرحلة الأولى من مشروع التحول في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وستعلن المؤسسة عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 مطلع نوفمبر المقبل.

رئيس «الليبية للاستثمار»: مجلس الأمناء يختار في أغسطس شركة دولية لمراجعة أصول ومحافظ المؤسسة

وقالت المؤسسة إنها قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الثقة المتبادلة مع المجتمع الدولي، وحققت العديد من الإنجازات القضائية في بلدان مختلفة، وعلى رأسها الفصل في قضية الشرعية ببريطانيا، وحماية مصالح المؤسسة ضد أوامر الحجز في أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا فعلت جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بـ«كورونا»؟
رياضة عالمية
المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ نحو 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية ...
ليبيا
إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية
دولى
الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»