المؤسسة الليبية للاستثمار تعيّن شركة أرنست ويونغ مراجعاً خارجياً لحسابات المؤسسة المنتهية في 2019

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تعيين شركة المحاسبة الدولية أرنست ويونغ (EY)، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك وفقاً لاختصاصاته في تعيين المراجع الخارجي بحسب القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب بيان اليوم، استكملت المؤسسة المرحلة الأولى من مشروع التحول في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وستعلن المؤسسة عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 مطلع نوفمبر المقبل.

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وقالت المؤسسة إنها قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الثقة المتبادلة مع المجتمع الدولي، وحققت العديد من الإنجازات القضائية في بلدان مختلفة، وعلى رأسها الفصل في قضية الشرعية ببريطانيا، وحماية مصالح المؤسسة ضد أوامر الحجز في أوروبا.