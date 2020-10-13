البعثة الأممية ترحب بتعيين 5 قاضيات في محكمتين ببنغازي وطرابلس

ستيفاني وليامز خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن الخاصة حول الوضع في ليبيا، 19 مايو 2020. (بوابة الوسط)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين خمس قاضيات في محكمتين متخصصتين في بنغازي وطرابلس، أنشئتا حديثا للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وقالت، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هاتين المحكمتين، فضلا عن تعيين القاضيات الخمس، خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا.

وأشار البيان إلى أنه مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال «ستتحسن إلى حد كبير».

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وأكدت البعثة التزامها بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعينين في المحاكم المنشأة حديثا، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما أبدت تطلعها إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.