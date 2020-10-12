سعيد يؤكد استعداد تونس لوضع كل الإمكانات لإنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي

لقاء الرئيس قيس سعيد مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز في تونس. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (الرئاسة التونسية)

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، استعداد بلاده «لوضع كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح» ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقده في تونس مطلع شهر نوفمبر المقبل، واصفا الحدث بـ«الاستحقاق المهم».

جاء تأكيد سعيد خلال استقباله، اليوم الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن اللقاء «خصص لبحث الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل».

وأعرب سعيد «عن ارتياحه لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختيار بلادنا لاحتضان هذا الاجتماع المهم الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين من أجل استئناف العملية السياسية».

وأعاد سعيد لوليامز «تأكيده على ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي - ليبي»، مذكرا بمساعي بلاده لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

واعتبر سعيد أن ملتقى الحوار السياسي الليبي «يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا، مبينا أن تونس ليست في منافسة مع أي جهة كانت، وأن الهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق». معربا «عن تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا التي تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم».

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وأضافت الرئاسة التونسية أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أطلعت الرئيس قيس سعيد «على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لهذا الحدث البارز».

وأعربت وليامز عن شكرها وامتنانها للرئيس قيس سعيد ولتونس على دعم عمل البعثة، وعلى الاستعداد الكبير الذي لمسته البعثة من تونس لإنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة كذلك إلى «ما لمسته من إرادة صادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية».

واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه تونس «يعد فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية» الليبية، وفق بيان الرئاسة التونسية.