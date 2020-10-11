باشاغا: السلوك الإيجابي لدول الجوار كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن وزارته «تسخر كامل إمكانياتها لإنجاح أي مساع لحقن الدماء»، مشيدا بجهود البعثة الأممية في ليبيا، لـ«جمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية».

وكتب باشاغا عبر حسابه على موقع «تويتر»، مساء اليوم الأحد: «نثمن عالياً مجهودات بعثة الأمم المتحدة والمساعي المتميزة للسيدة ستيفاني وليامز لجمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا».

دعم السلام الشامل

وأضاف: «نسخر كامل إمكانيات وزارة الداخلية لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء، وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل».

ورأى وزير الداخلية بحكومة الوفاق أن «السلوك الإيجابي لدول الجوار وجميع الدول الراعية للسلام في ليبيا كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار وعودة الأمل في إنهاء الأزمة والانتقال من مرحلة المغامرات العسكرية إلى مرحلة تسوية سياسية تحقق السلام والاستقرار للجميع».