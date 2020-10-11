باشاغا: السلوك الإيجابي لدول الجوار كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 11:57 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن وزارته «تسخر كامل إمكانياتها لإنجاح أي مساع لحقن الدماء»، مشيدا بجهود البعثة الأممية في ليبيا، لـ«جمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية».

وكتب باشاغا عبر حسابه على موقع «تويتر»، مساء اليوم الأحد: «نثمن عالياً مجهودات بعثة الأمم المتحدة والمساعي المتميزة للسيدة ستيفاني وليامز لجمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا».

دعم السلام الشامل
وأضاف: «نسخر كامل إمكانيات وزارة الداخلية لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء، وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل».

ورأى وزير الداخلية بحكومة الوفاق أن «السلوك الإيجابي لدول الجوار وجميع الدول الراعية للسلام في ليبيا كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار وعودة الأمل في إنهاء الأزمة والانتقال من مرحلة المغامرات العسكرية إلى مرحلة تسوية سياسية تحقق السلام والاستقرار للجميع».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»