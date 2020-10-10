ندوة عملية عن دور القضاء الليبي في مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 02:31 مساء
من أعمال ندوة دور القضاء الليبي في مكافحة الفساد. (وال)


نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بالتعاون مع الجمعية العربية للمرأة والاتصال والعلاقات الدولية (فرع ليبيا) صباح اليوم السبت، ندوة علمية حول دور القضاء الليبي في مكافحة الفساد.

وقدمت في الندوة، التي عُـقدت بقاعة الهيئة العامة للسياحة بطرابلس عديد الورقات عن مفهوم الفساد وسبل مكافحته، والعلاقة بين السلطة القضائية والهيئات الرقابية، وبناء هيكلية جديدة لمكافحة الفساد. ووفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) تحدثت الورقات عن مدى كفاية التشريعات المحلية لمكافحة الفساد، ووسائل المكافحة والدور الداعم للاتفاقات الدولية في مكافحة الفساد.

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ويناط بالجمعية القضائية مسؤولية الدفاع عن استقلال القضاء ووحدته، وتقوية هيبته ومؤازرة أعضاء الهيئات القضائية. حضر الندوة عدد من القضاة ووكلاء النيابات الأعضاء بالجمعية الليبية، وعدد من أعضاء الهيئات الرقابية.

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