حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» يؤيد بيان المجلس الأعلى للقضاء

شعار حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين». (الإنترنت)

أعلن منسقو حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» تأيدهم لبيان المجلس الأعلى للقضاء، حول رفض «مخرجات حوار أبو زنيقة فيما يتعلق بالسلطة القضائية ومحاولة التدخل في شؤونها والتعدي عليها والمساس باستقلاها».

وأكد منسقو الحراك في بيان اطلعت «بوابة الوسط» عليه أن «مقومات الدولة المدنية وسيادة القانون استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإبعاد كل مؤثر عليها أو تدخل في أي شأن من شؤونها أو محاولة تسيسها».

وأعرب منسقو الحراك عن «تقديرهم للسلطة القضائية في ليبيا في محافظتها على وحدتها وتماسكها في ظل انقسام السلطتين الآخريين رغم كل المحاولات التي أرادت النيل من استقلاها ووحدتها وكرامتها».

وثمن منسقو حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» لجوء الأطراف الليبية المتنازعة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، مؤكدين على أن «تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا لن يتأتى إلا عن طريق الحلول السلمية من خلال عمليات الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية والانتقال إلى التداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة نزيهة».

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانا أعلن فيه استهجانه لـ«منطق المحاصصة» الذي جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة المغربية وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه على «رفضه المطلق» لنتائج هذا الاتفاق فيما يخص السلطة القضائية ويعتبره «تدخلاً ومساسا باستقلالية القضاء».

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وأعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى، في بيان مشترك، مساء الثلاثاء اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي عقدت اجتماعاته في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي «توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية».