التوقيع على «اتفاق بوزنيقة» لتوزيع المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 09:31 مساء
رئيسا الوفدان يتبادلان محضر الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة المغربية، 6 أكتوبر 2020. (لقطة مثبتة بوابة الوسط)

وقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار السياسي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.
 
وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

واختتمت الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب بتوصل وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات أساسية حول مناصب المادة «15» من الاتفاق السياسي الليبي، فيما يخص المناصب السيادية وتوزيعها وآليات التنصيب وتولي المناصب.

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