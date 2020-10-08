3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في غدامس

مستشفى غدامس العام (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».



وأشار الفريق عبر بيانه رقم «22» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إلى أن الحالات نتجت من المخالطة، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي.



وفي وقت سابق اليوم، قرر المجلس البلدي غدامس غلق المدارس بجميع مراحلها مع الإبقاء على إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الإعداية حسب ما ورد من وزارة التعليم، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

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وحض مكتب الأوقاف على المتابعة الدقيقة للمساجد من حيث التقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة خاصة صلاة الجمعة، وطالب الجهات العامة بتشغيل الحد الأدنى والضروري من الموظفين، والدعوة إلى توسيع دائرة المندوبين بالمصارف أثناء توزيع السيولة النقدية.



إضافة إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية في المحال التجارية من ارتداء الكمامات سواء للبائع أو المشتري وتعقيم الأيدي والأسطح والمقابض بصورة دورية، وحض الحرس البلدي بإلزام المواطنين والبائعين بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.