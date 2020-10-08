الكبير: تصرفات بومطاري هدفت إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 09:27 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن أسفه حيال «تصرفات» المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، معتبرا أنها «هدفت إلى تضليل الشعب الليبي وتدمير الثقة في النظام المالي».

جاء ذلك في بيان نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الخميس، بشأن إحاطة الكبير أمام أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس قبل يومين.

وقال الكبير في البيان إن بومطاري «رفض إصدار أي بيان تصويبي عند إبلاغه بالضرر الذي سببته مقابلاته مع وسائل الإعلام»، موضحا أنه «لم يكن أمامه أي خيار سوى إحالة القضية إلى مكتب النائب العام وحلها بالطرق القانونية».

واتهم المفوض بوزارة المالية والمكلف بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، المصرف المركزي بعدم الالتزام بخطة الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا أن «جماعات مقربة من المصرف متورطة بالتلاعب بفواتير العلاج بالخارج».

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لكن الكبير أكد في البيان أن مصرف ليبيا المركزي «يعمل بدرجة عالية من الشفافية ويلتزم ببيان شهري حول الإيرادات والمصروفات العامة بالدينار الليبي وبالعملات الأجنبية، وذلك بالإضافة إلى نشر بيان أسبوعي حول الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية».  

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