بومطاري: أحلت مستندات إلى النائب العام بشأن تسبب «المركزي» في تأخر توريد التطعيمات

وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري خلال مؤتمر صحفي، 11 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أرجع وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري أزمة توريد التطعيمات إلى تأخر المصرف المركزي بطرابلس في تقديم المخصصات المالية اللازمة لجهاز الإمداد الطبي، لافتا إلى أن تحميل الوزارة مسؤولية هذا الأمر «كلام عار من الصحة».

جاء ذلك في مقطع فيديو لجلسة إحاطة للوزير أمام النواب المجتمعين في طرابلس، أمس الثلاثاء، والمنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأضاف بومطاري أن «المركزي» تعمد تأخير صرف المخصصات للجهاز، المقدرة بـ70 مليون دينار.

وأشار إلى أن «ما حدث بشأن توقف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وعدم صرف مخصصات وزارة الصحة وغيرها من الجهات، بسبب المصرف المركزي».

وفي تصريح إلى برنامج «فلوسنا»، على قناة الوسط «WTV»، السبت الماضي، وجه بومطاري انتقادات إلى المصرف المركزي، قائلا إن «أطرافا داخله تحتكر الدولار، وتعيد تدوير الاعتمادات الوهمية»، مضيفا: «نحن مكبلون بسياسة نقدية وجهات رسمية أقرت بعدم القدرة على وضع حد لسياسة المصرف المركزي، متساءلا: «من أين جاءت السوق الموازية بمبالغ ضخمة من الدولارات؟»، وشدد على ضرورة «الضغط على المصرف وليس الحكومة لحل العديد من إشكالات السياسة النقدية»،