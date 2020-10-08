لجنة الخدمات الإلكترونية تراجع التقارير المحالة للجهات المعنية بتحسين خدمات المصارف

الاجتماع السابع للجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف. الخميس 8 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

عقدت لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اجتماعها السابع بحضور كامل أعضائها، لمراجعة التقارير المحالة للجهات المعنية بتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع السابع للجنة يأتي في إطار العمل على تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطن، حيث جرى خلاله «مراجعة التقارير السابقة المحالة إلى الجهات ذات العلاقة بتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، ومن أهمها تفعيل دور مكاتب البريد في تقديم الخدمات المالية مثل التحويلات والخدمات المالية المتاحة، وفق القانون، وكذلك إعادة النظر في تسعيرة الخدمات الإلكترونية وجودتها».

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وأضافت أن اللجنة اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على التنسيق لاجتماع تقابلي يضم الإدارة التنفيذية لعدد من المصارف التجارية مع المسؤولين بكل من الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الشركة العامة للكهرباء، ووزارة الداخلية، وشركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المزمع عقده يهدف «للوقوف على المشاكل الفنية والتقنية، التي تسببت في انقطاع الخدمات الإلكترونية على المصارف وكيفية تكاتف الجهود للتغلب على هذه الانقطاعات».