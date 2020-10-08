لجنة الخدمات الإلكترونية تراجع التقارير المحالة للجهات المعنية بتحسين خدمات المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 05:46 مساء
الاجتماع السابع للجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف. الخميس 8 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

عقدت لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اجتماعها السابع بحضور كامل أعضائها، لمراجعة التقارير المحالة للجهات المعنية بتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع السابع للجنة يأتي في إطار العمل على تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطن، حيث جرى خلاله «مراجعة التقارير السابقة المحالة إلى الجهات ذات العلاقة بتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، ومن أهمها تفعيل دور مكاتب البريد في تقديم الخدمات المالية مثل التحويلات والخدمات المالية المتاحة، وفق القانون، وكذلك إعادة النظر في تسعيرة الخدمات الإلكترونية وجودتها».

- «الخدمات الإلكترونية» تبحث أزمة «انقطاع الكهرباء» في المصارف
- لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية و«هاتف ليبيا» تستعرضان مشاريع دعم القطاع المصرفي

وأضافت أن اللجنة اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على التنسيق لاجتماع تقابلي يضم الإدارة التنفيذية لعدد من المصارف التجارية مع المسؤولين بكل من الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الشركة العامة للكهرباء، ووزارة الداخلية، وشركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المزمع عقده يهدف «للوقوف على المشاكل الفنية والتقنية، التي تسببت في انقطاع الخدمات الإلكترونية على المصارف وكيفية تكاتف الجهود للتغلب على هذه الانقطاعات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: قطر طلبت شراء طائرات «إف 35»
عربى
مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
المدعي العام العسكري: محمد هيثم عيسى هرب من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور
ليبيا
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
الفوز بالرئاسة الأميركية يمر عبر مزارع البقر في ويسكونسن
عربى
أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟