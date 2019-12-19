«الخدمات الإلكترونية» تبحث أزمة «انقطاع الكهرباء» في المصارف

اجتماع لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف (صفحة تواصل مجلس الوزراء)

عقدت لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، اجتماعها الدوري الرابع، لمتابعة مشاريع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، حصر مجموعة من العوامل والأسباب، التي تؤدي للانقطاعات المتكررة في تزويد الخدمة الإلكترونية للمصارف، وكذلك الحلول والبدائل، والتي من ضمنها وضع برنامج للاستجابة في حالات الطوارئ والمخاطر التي تؤدي لانقطاع الخدمة ومنها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

اقرأ أيضا: «المركزي»: أرباح المصارف تهبط 25% إلى 618.5 مليون دينار للربع الثالث

وبحث الاجتماع، الذي حضره مسؤولون وخبراء بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، إيجاد نظام لخفض سعر الخدمة من خلال تفعيل صندوق دعم الخدمات الإلكترونية من قبل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة توحيد السياسات المتعلقة بالاتصالات بين مختلف مزودي الخدمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة ضرورة التنسيق المستمر مع القطاع المصرفي للوقوف على ضمان كفاءة وسلامة وأمان الخدمة المقدمة للمصارف.

يشار إلى أن اللجنة التي جرى تشكيلها بقرار من المجلس الرئاسي رقم (988) لسنة 2019، تضم مستشارين من رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات.