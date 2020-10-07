75 إصابة «كورونا» في غريان خلال 48 ساعة

قسم عزل في مستشفى طرابلس المركزي, 13 سبتمبر 2020 (صحة الوفاق).

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان 75 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 15 حالة شفاء من الفيروس.



وقالت اللجنة في بيانها رقم «9» المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت نتائج 182 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» من مختبر غريان، بواقع 91 عينة يوم الأحد، ومثلها يوم الإثنين.

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وتبين من خلال التحالية إيجابية 31 عينة الأحد الماضي، موزعة بواقع 15 حالة جديدة و16 حالة مخالطة، علاوة على تسجيل ست حالات شفاء من الفيروس. كما أثبتت نتائج عينات يوم الإثنين إيجابية 44 عينة بينها 26 حالة مخالطة و18 حالة جديدة، إضافة إلى تماثل تسع حالات للشفاء.

