باشاغا: وزارة الداخلية ستتسلم زوارق سريعة لمواجهة الهجرة

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن الوزارة «في طور تسلم زوارق سريعة ستسهم في رفع قدرات ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية».

وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويترر» مساء اليوم الإثنين، إنه أجرى «محادثات مثمرة اليوم مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فاريلي حول ملف الهجرة».

وقال فاريلي من جهته عبر حسابه على موقع «تويتر» إن محادثاته مع باشاغا كانت «مثمرة للغاية»، وتركزت «حول كيفية تعزيز دعمنا في معالجة تحديات الهجرة بشكل أفضل، ولا سيما الهجرة غير النظامية».

واعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار أنه «من الجيد استئناف العودة الطوعية من البلاد باتجاه جنوب الصحراء».