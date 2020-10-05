الشؤون الاجتماعية ببني وليد تبدأ استلام إجراءات علاوة الأسرة

موظف بالشؤون الاجتماعية يستلم إجراءات المواطنين الخاصة بعلاوة الأسرة في بني وليد. (الإنترنت)

شرع موظفو مكتب الشؤون الاجتماعية فرع بني وليد في استقبال الإجراءات الخاصة بالمواطنين الراغبين في الحصول على علاوة الأسرة (الزوجة والأبناء)، التي قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صرفها بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020.

وقال عضو لجنة قبول الطلبات بمكتب الشؤون الاجتماعية بني وليد، خالد عبدالرحمن لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، إن المكتب استقبل أكثر من 10 آلاف طلب من المواطنين، مؤكدا أن الموظفين مستمرون في قبول الطلبات خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إليه لاعتماده، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.

موظف بالشؤون الاجتماعية يستلم إجراءات المواطنين الخاصة بعلاوة الأسرة في بني وليد. (الإنترنت)

ملفات المواطنين الخاصة بعلاوة الأسرة في بني وليد. (الإنترنت)

موظفة بالشؤون الاجتماعية تقوم بإدخال بيانات المواطنين الخاصة بعلاوة الأسرة في بني وليد. (الإنترنت)