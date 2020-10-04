رئيس شركة سرت للنفط يعتمد ترشيح 951 موظفا للترقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 05:11 مساء
رئيس مجلس الإدارة يعتمد ترشيح الموظفين المستهدفين بالترقية. الأحد 4 أكتوبر 2020. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

اعتمد رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان، اليوم الأحد، ترشيح 951 موظفا بالشركة للترقية إلى وضائف أعلى غير إشرافية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قائمة الموظفين المستهدفين «تنطبق عليهم شروط النقل إلى وظائف أعلى غير إشرافية وفقا للنماذج المعدة من إداراتهم والمصادق عليها من إدارة الموارد البشرية بناء على الملاك الوظيفي المعتمد وكذلك وفقا لقرار لجنة الإدارة رقم (150) لسنة 2012».

وأضافت الشركة أن رئيس مجلس الإدارة، مسعود سليمان، أصدر تخويلا لعضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية، محمد فنتري بإتمام كافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأوضحت شركة سرت أن هذه الخطوة تأتي في سبيل الدفع بالعناصر الوطنية وتشجيعها ودعمها للمزيد من العطاء، وخلق المزيد من فرص الاجتهاد والإبداع.

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