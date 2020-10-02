الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 01:34 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من قائمة العقوبات الخاصة بشخصيات وهيئات على صلة بالصراع الليبي.

كما أزال المجلس أيضا اسم الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، من القائمة، حسب بيان على موقع المجلس الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وخضع الاثنان إلى التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، منذ العام 2016، قبل أن يتفق على شطب عقيلة «في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية»، وفق البيان.

وأشار المجلس إلى أنه «سيتابع عقيلة عن كثب، ومواقفه فيما يتعلق بدعم عملية برلين وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، موضحا أن شطب أبو سهمين جاء على أساس «الغياب العام» لأي دور له في العملية السياسية الليبية.

وذكر البيان بترحيب الاتحاد الأوروبي بالإعلانين الصادرين من عقيلة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج ، في 21 أغسطس الماضي، اللذين عجلا بـ«التطورات الواعدة في ليبيا وخلق فرصة لتحريك الليبيين من أجل الانتقال إلى الأمام، ونحو الانتهاء من خلال عملية سياسية».

وأضاف المجلس أن قرار اليوم أكد «الاستخدام الإستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض».

ولفت إلى أن الهدف من تلك التدابير «إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية»، شارحا أن الشطب من القائمة يكون مناسبا حين لم تعد شروط الإدراج مستوفاة، كما في قرار اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»