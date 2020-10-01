ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا

حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

وصل إنتاج النفط الليبي إلى 270 ألف برميل يوميا بحسب ما نقلته «رويترز» اليوم الخميس عن مصدر بقطاع النفط الليبي.

وقالت «رويترز» إن ذلك يأتي في الوقت الذي تزيد فيه ليبيا نشاطها التصديري بعد تخفيف حصار تضربه القوات التابعة للقيادة العامة على المرافق النفطية.

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وبدأ عدد من شركات النفط الليبية عمليات التشغيل في الحقول والموانئ النفطية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 19 سبتمبر رفع حالة «القوة القاهرة» عن المرافق «الآمنة».

وجاء إعلان المؤسسة بعد الكشف عن اتفاق يقضي بفتح النفط بين القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.