مدير «سبها الطبي»: المركز سيتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 01 أكتوبر 2020, 03:11 مساء
مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش خلال مؤتمر صحفي، 1 أكتوبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

حذر مدير مركز سبها الطبي، عبدالرحمن عريش، من أن المركز سيتوقف عن العمل نتيجة نقص وقود «الديزل» اللازم لتشغيل مولد الكهرباء.

وأوضح عريش، في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مركز سبها حاليا بعد غلق مركز العزل في البلدية.

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس البلدي سبها توقفه عن إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل بعد نفاد المخزون، وكان من المنتظر أن يوفر المجلس كميات خلال الأيام الماضية.

وأشار المجلس، في بيان سابق، إلى تواصله مع الشركة العامة للكهرباء فرع سبها من أجل وضع آلية تضمن استمرار تغذية مركز العزل بالكهرباء، وإخراجه من طرح الأحمال.

يذكر أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، توقف الشهر الماضي عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر وقود «ديزل» الكافي من أجل تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالفرع، مما أدى إلى تأخر ظهور النتائج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
تشييع أمير الكويت الراحل عقب وصول جثمانه من أميركا
عربى
السوق الموازية خلال سبتمبر: الدولار يتراجع 9.1% واليورو 10.6% والاسترليني 12.8% ...
ليبيا
طائرة مقاتلة تخترق حاجز الصوت في باريس وتثير الذعر
دولى
الحبري يكشف عن صرف الحكومة الموقتة ميزانية مكافحة «كورونا» خلال 10 أيام
ليبيا
الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها
ليبيا
مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا