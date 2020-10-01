مدير «سبها الطبي»: المركز سيتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود

مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش خلال مؤتمر صحفي، 1 أكتوبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

حذر مدير مركز سبها الطبي، عبدالرحمن عريش، من أن المركز سيتوقف عن العمل نتيجة نقص وقود «الديزل» اللازم لتشغيل مولد الكهرباء.

وأوضح عريش، في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مركز سبها حاليا بعد غلق مركز العزل في البلدية.

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس البلدي سبها توقفه عن إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل بعد نفاد المخزون، وكان من المنتظر أن يوفر المجلس كميات خلال الأيام الماضية.

وأشار المجلس، في بيان سابق، إلى تواصله مع الشركة العامة للكهرباء فرع سبها من أجل وضع آلية تضمن استمرار تغذية مركز العزل بالكهرباء، وإخراجه من طرح الأحمال.

يذكر أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، توقف الشهر الماضي عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر وقود «ديزل» الكافي من أجل تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالفرع، مما أدى إلى تأخر ظهور النتائج.