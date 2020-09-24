«بلدي سبها» يتوقف عن إمداد المراكز الصحية بالوقود بعد نفاد المخزون

عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المختبر المرجعي بسبها، 9 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المجلس البلدي سبها توقفه عن إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل بعد نفاد المخزون بالمنطقة.

ويستخدم الوقود في تشغيل مولدات الكهرباء بالمراكز، ومن المنتظر أن يوفر المجلس كميات خلال الأيام المقبلة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء..

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي والعمل مستمر داخل مركز العزل البركولي، الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعدما تواصل المجلس البلدي مع الشركة العامة للكهرباء فرع سبها من أجل وضع آلية تضمن استمرار تغذية المركز بالكهرباء، وإخراجه من طرح الأحمال.

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يذكر أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، توقف قبل يومين عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حسب بيان سابق للفرع.

وأشار البيان إلى عدم توافر وقود «ديزل» الكافي من أجل تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالفرع، موضحًا أن هذا السبب وراء تأخر ظهور النتائج.