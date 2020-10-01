«اقتصاد الوفاق»: عقد أول اجتماع للجنة حصر الشركات المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 02:10 مساء
اجتماع لجنة حصر الشركات المتعثرة في طرابلس، 1 أكتوبر 2020،(اقتصاد الوفاق)

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق عقد أول اجتماعات اللجنة المكلفة بحصر الشركات المتعثرة بمقر الوزارة لمناقشة سبل تنفيذ مهامها.

وقال رئيس اللجنة مصطفى قدارة إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، آلية عملها بما يضمن تنفيذ مهامها، وفق قرار تشكيلها، وذلك بتكليف فرق عمل يتولى حصر الشركات المتعثرة وتقييمها والوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمالة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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يذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري أصدر قرارا رقم 205 لعام 2020 بشأن تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية اللجنة العليا للشركات المتعثرة ومستشار قانوني عن الشركات المتعثرة، تتولى حصر الشركات المتعثرة والعمالة بها، وتقديم مقترح لمعالجة أوضاعهم وإعادة تقييم الشركات التي يمكن الاستفادة منها أو التي ستحال للتصفية.

 
 

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