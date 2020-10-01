«صحة الوفاق» تنعي طبيبا توفي جراء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 12:25 صباحا
عاملة صحية تحمل عينة مسحة لوضعها في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعربت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في وقت متأخر الأربعاء، عن تعازيها الحارة لأسرة الدكتور رأفت يوسف عبدالعزيز عبدالعال، الطبيب بمستشفى طرابلس المركزي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الدكتور رأفت الذي وصفته بـ«شهيد الواجب» و«أحد أعمدة» قسم الباطنة بمستشفى طرابلس المركزي، توفي جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

- إصابات جديدة بـ«كورونا» بين مديري المرافق الصحية بالكفرة

وأغسطس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إحصاء إصابة ثمانية من العاملين الصحيين في جنوب ليبيا بفيروس «كورونا» خلال النصف الأول من الشهر، وأعربت عن قلقها من «الانتشار السريع» لفيروس «كورونا» في ليبيا.

وقالت إن البلاد تعاني من «نقص حاد في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس»، وأشارت إلى إغلاق نصف مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا جراء الصراع الدائر.

وفي سبتمبر، أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة تسجيل عدة إصابات بفيروس «كورونا المستجد» بين مديري المرافق الصحية بالمدينة.

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