«أجوكو» تبحث متطلبات إعادة تشغيل حقول النفط ومصفاتي السرير وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 05:05 مساء
اجتماع مسؤولي شركة الخليج العربي للنفط. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (شركة الخليج العربي للنفط)

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، محمد بالقاسم بن شتوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسؤولي الشركة لبحث متطلبات إعادة تشغيل حقول النفط ومصفاة السرير ومصفاة طبرق التابعة للشركة.

وحضر الاجتماع عضو لجنة إدارة شركة الخليج العربي للعمليات والصيانة والمصافي، فرج المشاي، ومدير إدارة العمليات، سالم بورقيعة، ومدير إدارة الصيانة، عوض كويدير، ومدير إدارة المصافي، ظافر بن علي، ومدير إدارة الشؤون الفنية، ونيس لالي.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة أوضاع الحقول والمشاكل التي تواجهها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بعودة المستخدمين الى مواقع العمل حسب الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

وأضافت الشركة أن الاجتماع ناقش أيضا العمل على توفير قطع غيار اللازمة ومتطلبات إعادة التشغيل بالحقول والميناء ومصفاتي السرير وطبرق.

- «مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
- شركة «الخليج العربي»: تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي

وأعلنت شركة الخليج العربي للنفط تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي التابع لها في 25 سبتمبر الجاري بعد رفع «القوة القاهرة» من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والموانئ النفطية.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في 19 سبتمبر حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

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